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Міністр оборони Німеччини спростував чутки про блокування військової допомоги Україні

09:42, 13 січня 2025
Чутки, що Олаф Шольц блокує військову допомогу Україні, не відповідають дійсності – Міноборони Німеччини.
Міністр оборони Німеччини спростував чутки про блокування військової допомоги Україні
Фото: spiegel.de
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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заперечив повідомлення ЗМІ про те, що канцлер Олаф Шольц нібито блокує новий пакет військової допомоги для України. Про це він заявив у коментарі для Tagesspiegel.

«Блокади немає. Ми підготували новий пакет допомоги для України в Міністерстві оборони. Це зараз має бути вирішено політично», — наголосив Пісторіус, висловивши очікування щодо позитивного рішення.

Раніше видання Spiegel повідомило що нібито Федеральни канцлер Німеччини Олаф Шольц блокує новий великий пакет військової допомоги Україні, який пропонують МЗС та Міноборони.

Новий пакет допомоги включає:

  • три батареї зенітно-ракетного комплексу IRIS-T з боєприпасами,
  • ракети для ЗРК Patriot,
  • десять колісних гаубиць,
  • артилерійські боєприпаси.

Міністр наголосив, що рішення про передачу зброї Україні перебуває на фінальній стадії обговорення.

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Німеччина військова допомога

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