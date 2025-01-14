У ТЦК попередили про штрафи після 5 лютого – кому можуть виписати

Військовозобов'язані, які мають статус «обмежено придатний», мають обов'язково перепройти військово-лікарську комісію.

Військовозобов'язані, які мають статус «обмежено придатний», до 5 лютого мають обов'язково перепройти військово-лікарську комісію. Тим, хто цього не зробить, загрожують штрафи заявила речниця Черкаського обласного ТЦК Аліна Кривошея, пише місцевий портал «Про все».

«Коли людину, наприклад, зустрічаємо під час оповіщення і бачимо, що вона обмежено придатна, то можемо виписати повістку або рекомендуємо звернутися до ТЦК, аби отримати направлення на ВЛК, - розповідає речниця. - Ще є варіант, що військовозобов'язаний може отримати розпорядження від підприємства, на якому працює. Є й чоловіки, які самостійно приходять».

За її словами, є часові обмеження, коли люди мають прийти ВЛК.

«Тобто, на наступний день після визначеного крайнього терміну ми вже можемо притягнути людину до відповідальності за порушення військового обліку. Це загальна стаття і штраф однаковий для всіх: від 17 до 25,5 тисяч гривень. Водночас, під час розгляду постанови начальником ТЦК, якщо буде поважна причина, то штраф можуть і не накласти. Все в індивідуальному порядку», - зазначила вона.

Пройти ВЛК мають і військові, аби визначити їхню придатність до подальшої служби.

«Ця норма стосується не лише військовозобов'язаних, а й військовослужбовців, - зауважує речниця. - Якщо було поранення чи обмежено придатний, то вони так само проходять ВЛК. Хто був обмежено придатний і стан здоров'я поліпшився, служитиме й надалі. Хтось отримав поранення, то зможе перевестися в тилові підрозділи або й звільнитися з лав ЗСУ».

В обласному ТЦК наголошують, що не варто чекати на повістку, а перепройти ВЛК самостійно, аби уникнути ймовірності отримати штраф. Також комісію мають пройти й придатні, якщо востаннє вони там були понад рік тому.

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