В ВСУ внедрили четыре квалификационных уровня для операторов дронов

В Минобороны разработали систему квалификации для операторов БПЛА.

Министерство обороны сообщило о разработке системы квалификации для операторов беспилотных летательных аппаратов, состоящей из четырех базовых квалификационных уровней (БКР), каждый из которых определяет возможности и ограничения для управления разными типами дронов.

Начальный уровень БКР I предназначен для управления микро- и мини-БПЛА. Он позволяет совершать визуальные полеты в воздушном пространстве классов E, F и G по классификации ICAO на высоте до 900 метров над землей. Оператор должен понимать основы авиационной метеорологии, знать характеристики своего дрона и обладать базовыми навигационными навыками.

Второй уровень БКР II расширяет возможности до управления малыми БПЛА I класса и добавляет доступ к воздушному пространству класса D на высоте до 1 500 метров.

На этом уровне появляются требования к работе с радиолокационными станциями и расширенной планировке полетов с учетом ветра на разных высотах.

Уровень БКР III открывает доступ к управлению тактическими БПЛА во всем воздушном пространстве, кроме класса А, на высоте до 5500 метров. Оператор должен уметь управлять полетом за приборами, работать с системами распознавания и предотвращения столкновений, а также выполнять взлет и посадку на разных аэродромах.

Наивысший уровень БКР IV дает право управлять оперативными и стратегическими БПЛА ІІІ класса в любом воздушном пространстве и при любых погодных условиях. Оператор должен владеть навыками полета за приборами, работы со спутниковой связью и взаимодействия с органами управления воздушным движением.

Каждый базовый квалификационный уровень содержит четкий перечень знаний, умений и компетенций оператора БПЛА.

В то же время, для полетов за пределами прямой видимости обязательно необходим уровень БКР IV, независимо от размера дрона, а каждый последующий уровень включает все требования предыдущих и требует прохождения соответствующего обучения с демонстрацией практических навыков.

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