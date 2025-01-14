Практика судів
  1. В Україні

На порталі Дія відновлено можливість отримати гранти на власну справу

11:30, 14 січня 2025
Українці знову можуть подати заявки на гранти на власну справу, садівництво та тепличне господарство.
На порталі Дія відновлено можливість отримати гранти на власну справу
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство аграрної політики та продовольства України повідомило, що на порталі Дія відновлено можливість отримати гранти на власну справу, садівництво та тепличне господарство.

Грант на власну справу

Заявка на створення або розвиток вашого бізнесу — нові проєкти, що принесуть користь громаді.

До 250 000 гривень (для жителів Харкова та області — до 500 000 гривень).

Для отримання онлайн реєструйтесь на порталі Дія за допомогою BankID або електронного підпису, заповніть онлайн-заявку, додайте бізнес-план за встановленою формою, підпишіть і відправте. Заявку розглянуть протягом 15 робочих днів, а результат надійде через Дію.

Грант на сад

Фінансування для розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства. Інвестуйте у свою землю та створюйте робочі місця разом із нами.

До 400 тисяч гривень за гектар.

 Щоб отримати грант на сад, також слід подати заяву через портал Дія, додавши проєкт висадки насаджень із відповідною документацією. Проєкт має бути підписаний розробником та відповідати встановленим критеріям. Міністерство аграрної політики розгляне вашу заяву протягом 10 робочих днів.

- Грант на теплицю

Підтримка тепличного господарства для тих, хто мріє вирощувати врожаї круглий рік.

2 млн гривень (0,4 - 0,6 га); 3,5 млн гривень (0,8 - 1,2 га); 7 млн гривень (1,6 - 2,4 га).

Для гранту на теплицю заповніть заявку на порталі Дія та додайте проєкт будівництва теплиці із кошторисною документацією, підпишіть електронним підписом та надішліть. Вимоги до проєкту, включно з типом теплиці, системою поливу та іншими деталями, доступні на порталі.  

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Дія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У осіб, які загинули через застосування заходів примусу правоохоронцями та через бойові дії, заборонять вилучати органи для трансплантації

Прийнятий закон про заборону вилучати органи для трансплантації у загиблих військових та у осіб, які загинули через застосування заходів примусу правоохоронцями чи силовими структурами, спрямували на підпис Президенту.

В Україні встановлять Національний день молитви 24 лютого

Комітет рекомендував прийняти як закон законопроект Давида Арахамії про встановлення Національного дня молитви – автори законопроекту вказали, що з історії відомо немало прикладів, коли загальнонаціональна молитва міняла хід історії.

Верховна Рада розгляне зміни до закону про рекламу щодо поширення матеріалів, які сприяють обізнаності чи інтересу до посадовців – членів політичних партій

Законопроектом пропонується встановити, що висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування на замовлення не повинно містити інформації, що сприяє формуванню і підтриманню обізнаності, інтересу до певної партії, посадової особи як члена чи лідера партії, їхніх програм

Звільнення водія від відбування покарання з випробуванням у разі вчинення кримінального порушення ПДР у стані сп’яніння неможливе – Верховний Суд

Є пряма заборона у застосуванні звільнення від відбування покарання з випробуванням у разі вчинення кримінального правопорушення, пов'язаного з порушенням правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керували у стані сп’яніння – Верховний Суд.

Верховний Суд пояснив, коли систематичне порушення правил спільного проживання є достатньою підставою для виселення

Оцінюючи виселення відповідача з належного позивачці на праві власності житлового будинку на предмет пропорційності у контексті принципів статті 8 Конвенції, Верховний Суд вказав, що припинення права на користування спірним житлом шляхом виселення у цьому випадку переслідує легітимну мету

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Алла Макаровець
    Алла Макаровець
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Василь Даценко
    Василь Даценко
    суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області