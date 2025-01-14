Українці знову можуть подати заявки на гранти на власну справу, садівництво та тепличне господарство.

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Міністерство аграрної політики та продовольства України повідомило, що на порталі Дія відновлено можливість отримати гранти на власну справу, садівництво та тепличне господарство.

Грант на власну справу

Заявка на створення або розвиток вашого бізнесу — нові проєкти, що принесуть користь громаді.

До 250 000 гривень (для жителів Харкова та області — до 500 000 гривень).

Для отримання онлайн реєструйтесь на порталі Дія за допомогою BankID або електронного підпису, заповніть онлайн-заявку, додайте бізнес-план за встановленою формою, підпишіть і відправте. Заявку розглянуть протягом 15 робочих днів, а результат надійде через Дію.

Грант на сад

Фінансування для розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства. Інвестуйте у свою землю та створюйте робочі місця разом із нами.

До 400 тисяч гривень за гектар.

Щоб отримати грант на сад, також слід подати заяву через портал Дія, додавши проєкт висадки насаджень із відповідною документацією. Проєкт має бути підписаний розробником та відповідати встановленим критеріям. Міністерство аграрної політики розгляне вашу заяву протягом 10 робочих днів.

- Грант на теплицю

Підтримка тепличного господарства для тих, хто мріє вирощувати врожаї круглий рік.

2 млн гривень (0,4 - 0,6 га); 3,5 млн гривень (0,8 - 1,2 га); 7 млн гривень (1,6 - 2,4 га).

Для гранту на теплицю заповніть заявку на порталі Дія та додайте проєкт будівництва теплиці із кошторисною документацією, підпишіть електронним підписом та надішліть. Вимоги до проєкту, включно з типом теплиці, системою поливу та іншими деталями, доступні на порталі.

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