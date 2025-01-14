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В Україні встановлять Національний день молитви 24 лютого

11:28, 14 січня 2025
Комітет рекомендував прийняти як закон законопроект Давида Арахамії про встановлення Національного дня молитви – автори законопроекту вказали, що з історії відомо немало прикладів, коли загальнонаціональна молитва міняла хід історії.
В Україні встановлять Національний день молитви 24 лютого
Джерело фото: Верховна Рада України
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Парламентський Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував прийняти в цілому як закон законопроект 12336 про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України щодо встановлення Національного дня молитви, який подав глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія з колегами.

Відповідно до нього пропонується доповнити Кодекс законів про працю статтею 73-1, якою встановити такі пам’ятні дні, робота у які провадиться: 24 лютого – Національний день молитви.

Верховній Раді доручено у Національний день молитви забезпечувати проведення спеціального засідання Верховної Ради України, яке починати виконанням духовного гімну України «Боже великий, єдиний».

Кабінету Міністрів у тримісячний строк з дня набрання чинності цим законом доручено розробити із залученням представників Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій та затвердити комплексний план заходів з відзначення на державному рівні Національного дня молитви.

Обласним, Київській міській державним адміністраціям забезпечити підготовку та проведення комплексу заходів, спрямованих на відзначення Національного дня молитви.

Автори законопроекту вказали, що з історії відомо немало прикладів, коли загальнонаціональна молитва міняла хід історії.

Метою є встановлення в Україні Національного дня молитви, що полягає у зміцненні моральних цінностей, консолідації суспільства та утвердженні національної єдності. Зазначений день має об’єднати українців навколо традиції молитви, яка є джерелом сили у складні часи, та підкреслити віру в перемогу України. Необхідність прийняття проекту обґрунтовується тим, що такий пам’ятний день стане нагодою для проведення загальнонаціональних заходів, включаючи спільні молитви, тематичні конференції, меморіальні події на честь Захисників та Захисниць України та просвітницькі акції, спрямовані на формування духовних орієнтирів.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України законопроект Давид Арахамія

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