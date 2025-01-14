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У ДПС нагадали, що на суму податкового боргу нараховується пеня

18:23, 14 січня 2025
Пеня нараховується за кожний календарний день прострочення сплати грошового зобов'язання.
У ДПС нагадали, що на суму податкового боргу нараховується пеня
Фото: dtkt.ua
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Головне управління ДПС у м. Києві нагадало про необхідність дотримання платниками податків вимог чинного законодавства стосовно забезпечення своєчасності сплати податків, зборів, платежів.

У відомстві зазначили, відповідно до ст. 129 Податкового Кодексу України після спливу встановлених законодавством строків погашення узгодженого грошового зобов’язання на суму податкового боргу нараховується пеня.

При визначенні суми грошового зобов'язання платником самостійно нарахування пені розпочинається після спливу 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов'язання і завершується у день зарахування коштів на відповідний бюджетний рахунок, та/або в інших випадках погашення податкового боргу.

Пеня нараховується за кожний календарний день прострочення сплати грошового зобов'язання, включаючи день погашення, з розрахунку 100 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на кожний такий день.

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