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57-річний вдівець та батько двох синів, які воюють, відмовився від мобілізації – що вирішив суд

17:12, 14 січня 2025
Чоловіка, який не з’явився до ТЦК, врахувавши обставини, засудили до умовного терміну.
57-річний вдівець та батько двох синів, які воюють, відмовився від мобілізації – що вирішив суд
Фото: depositphotos.com
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У Вінницькій області 57-річного чоловіка, який відмовився від мобілізації, засудили до двох років іспитового терміну. Про це йдеться у вироку Чечельницького районного суду Вінницької області у справі № 151/668/24.

За даними суду, у червні 2024 року чоловік пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визнала його придатним до служби. Він отримав повістку, але не з’явився до територіального центру комплектування (ТЦК).

На суді обвинувачений визнав провину та розкаявся. Він пояснив, що має проблеми зі здоров’ям і проходив ВЛК формально. Також чоловік зазначив, що не має коштів на повторний медичний огляд у Вінниці. Крім того, він є вдівцем: його дружина, яка була інвалідом першої групи, померла у 2017 році після 11 років боротьби з хворобою.

Чоловік підкреслив, що двоє його синів нині служать у ЗСУ, а він допомагає їм. Він просив суд врахувати всі обставини і не карати його суворо.

Суд підтвердив, що обидва сини обвинуваченого дійсно проходять військову службу, і врахував усі пом’якшувальні фактори. Чоловіка визнали винним за статтею 336 Кримінального кодексу України (ухилення від призову на військову службу) і призначили йому два роки іспитового терміну.

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суд ТЦК мобілізація ВЛК

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