Кабмин провел заседание — какие решения приняли 14 января

Правительство одобрило законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О погребении и похоронном деле» и изложило в новой редакции Положение о сертификации педагогических работников.

Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров Украины провел заседание, в ходе которого рассмотрел ряд вопросов. Какие решения приняли, сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук:

- Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового і удосконалення адміністрування акцизного податку». Законопроектом пропонується внести зміни до Податкового кодексу України щодо відображення в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового відомостей про власників пального для забезпечення належного контролю за обігом пального. При переході права власності на пальне, що знаходиться на акцизному складі, від одного субʼєкта господарювання до іншого складається акцизна накладна, в тому числі щодо пального, що знаходиться на зберіганні на акцизному складі. Пропонується передбачити можливість приведення у відповідність лімітів обсягів пального та спирту етилового в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, на які платник може зареєструвати акцизні накладні, до фактичних обсягів пального та спирту етилового на акцизному складі за рішенням контролюючого органу за результатами перевірки. Пропонується встановити відповідальність за здійснення субʼєктами господарювання зберігання пального або спирту етилового без реєстрації платником акцизного податку. Передбачено встановлення необхідності подання платниками податку - розпорядниками акцизних складів, на яких здійснюється діяльність з переробки нафти, газового конденсату, природного газу та їх суміші, з очищення коксового газу, з метою вилучення цільових компонентів (сировини), що передбачає повний технологічний цикл їх переробки в готову продукцію (пальне) разом з декларацією з акцизного податку довідки про загальні обсяги отримання, імпорту та використання за звітний календарний місяць товарів, які використовуються як сировина при виробництві пального, та про залишки таких товарів і пального для контролю за виробництвом та обігом пального з огляду на обсяги отриманої непідакцизної сировини. Пропонується передбачити анулювання реєстрації акцизного складу за рішенням контролюючого органу у разі: припинення дії (анулювання) або закінчення терміну дії ліцензії на здійснення діяльності (для пального); відсутності акцизного складу за його місцезнаходженням; без наявності зареєстрованих витратомірів-лічильників спирту етилового та/або зареєстрованих масових витратомірів, без технологічної схеми їх встановлення; відсутності жодного введеного в експлуатацію резервуара для пального; без наявності на акцизному складі зареєстрованих рівнемірів-лічильників рівня пального на введеному в експлуатацію резервуарі та/або витратоміра-лічильника на місці відпуску пального наливом з акцизного складу. Передбачено встановлення виключного переліку випадків, при яких акцизні накладні, розрахунки коригування не приймаються і не реєструються в Єдиному реєстрі акцизних накладних тощо.

- Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про поховання та похоронну справу». Законопроектом пропонується врегулювати питання перепоховання останків загиблих військовослужбовців з метою віддання шани померлим військовослужбовцям, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та загинули (померли) під час проходження військової служби.

- Затверджено, відповідно до частини шостої статті 154-1 Кримінально-виконавчого кодексу України, Порядок взяття засуджених на військовий облік призовників, військовозобов’язаних, проходження ними військово-лікарської комісії, професійно-психологічного відбору; перелік територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які здійснюють військовий облік осіб, звільнених умовно-достроково; Порядок супроводження осіб, звільнених умовно-достроково від відбування покарання, Національною гвардією до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також відповідних підрозділів Збройних Сил до спеціалізованого підрозділу військової частини для укладення контракту та проходження військової служби; Порядок взаємодії територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, установ виконання покарань та Національної гвардії.

- Затверджено Порядок та умови надання у 2025 році додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації.

- Затверджено, відповідно до ЗУ «Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України», Порядок ведення Державного реєстру сертифікатів затвердження типу. Порядок визначає механізм ведення Державного реєстру сертифікатів затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінного причіпного обладнання до них, систем, складових частин та окремих технічних вузлів.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 25.04.2018 № 411 «Деякі питання електронної системи охорони здоровʼя». Визначено поняття «адміністратор» та «технічний адміністратор», розподілено їх функції та ролі. Передбачено, що адміністратором центральної бази даних є Національна служба здоров’я України, а технічним адміністратором - НСЗУ та державне підприємство «Електронне здоров’я». Закріплено, що володільцем персональних даних, які обробляються в центральній базі даних, є НСЗУ. Визначено, що розміщення програмно-технічних та програмно-апаратних засобів центральної бази даних забезпечується з урахуванням вимог, визначених законодавством. Визначено, що функції НСЗУ як адміністратора та технічного адміністратора здійснюються державним підприємством «Медичні гарантії» в частині: забезпечення управління розвитком функціональних можливостей електронної системи охорони здоров’я за визначеними НСЗУ напрямами розвитку; розроблення та підготовки звітів, наборів даних, аналітичних та інтерактивних панелей; забезпечення консультаційної, методичної та технічної підтримки користувачів; адміністрування та технічної підтримки тощо.

- Викладено у новій редакції Положення про сертифікацію педагогічних працівників. Положення унормовує засади організації незалежного тестування учасників сертифікації, самооцінювання учасниками сертифікації власної педагогічної майстерності, вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації, функції в процесі сертифікації Міністерства освіти і науки України, Державної служби якості освіти, Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти, процедури визначення, оскарження результатів сертифікації та термінів видачі сертифікатів.

- Внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» з метою приведення його у відповідність до Положення про Міністерство культури та стратегічних комунікацій та до Бюджетного кодексу України.

- Внесено зміни до постанов КМУ від 19.07.2017 № 540 «Про затвердження Порядку проведення державної атестації наукових установ та закладів вищої освіти в частині провадження такими закладами наукової (науково-технічної) діяльності» і від 04.07.2018 № 526 «Питання Міжвідомчої ради з координації фундаментальних і прикладних досліджень в Україні». Упорядковано терміни, що використовуються при проведенні державної атестації. Передбачено уведення особливостей проведення державної атестації наукових установ та закладів вищої освіти за науковим напрямом «Безпековий» та уведення оцінювання експертом впливу наукової установи/закладу вищої освіти за відповідним науковим напрямом на розвиток науки, суспільства та економіки. Уточнено період, в межах якого можливе доопрацювання поданих науковою установою або закладом вищої освіти інформаційних матеріалів тощо.

- Визнано такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 26.07.1994 № 508 «Про заходи щодо виконання Закону України «Про пожежну безпеку» у звʼязку з визнанням таким, що втратив чинність, ЗУ «Про пожежну безпеку», і невідповідністю постанови положенням Кодексу цивільного захисту України.

- Затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки пріоритетних напрямів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, наукової і науково-технічної діяльності закладів вищої освіти та наукових установ. Порядком передбачено, що бюджетні кошти спрямовуються за такими напрямами: проведення закладами вищої освіти наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок з урахуванням результатів державної атестації (базове фінансування); проведення за результатами конкурсного відбору наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок закладами вищої освіти та державними науковими установами, а також наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок молодими вченими; проведення науково-технічних (експериментальних) розробок за державним замовленням; забезпечення утримання, збереження та розвитку наукових обʼєктів, що становлять національне надбання; проведення наукової і науково-технічної експертизи; забезпечення розвитку дослідницької інфраструктури (придбання обладнання та предметів довгострокового користування) закладів вищої освіти та державних наукових установ; забезпечення розвитку інформаційних систем у сфері науки та інновацій тощо.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 30.11.2016 № 925 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти». Визначено механізм надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на модернізацію майстерень і лабораторій закладів професійної і фахової передвищої освіти, забезпечення енергоефективності, безпеки та інклюзивності освітнього простору.

- Затверджено, відповідно до ЗУ «Про застосування англійської мови в Україні», перелік посад державної служби категорій «Б» і «В», кандидати на зайняття яких зобов’язані володіти англійською мовою. Закріплено повноваження керівників державної служби в державних органах затверджувати переліки посад державної служби категорій «Б» і «В», кандидати на зайняття яких зобов’язані володіти англійською мовою, в кожному конкретному державному органі. Передбачено, що вищезазначений перелік набере чинності через чотири роки з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.

- Схвалено проект Спільної робочої програми між Урядом України та Міжнародним енергетичним агентством на період 2025-2026 років. Основні положення Спільної робочої програми передбачають: сприяння реалізації Енергетичної стратегії на період до 2050 року, схваленої розпорядженням КМУ від 21.04.2023 № 373, та сприяння реалізації Національного плану з енергетики та клімату на період до 2030 року, схваленого розпорядженням КМУ від 25.06.2024 р. № 587; консультації щодо оновлення планів дій, внеску до Паризької угоди та Плану відновлення України; розроблення заходів з енергоефективності, зменшення споживання енергії та диверсифікація джерел (вітрової, сонячної, атомної енергетики); відновлення енергетичної інфраструктури із впровадженням розумних мереж; оцінка інвестицій в енергосистему, розвиток ринків біометану, водню, офшорної енергетики, малої генерації; упровадження європейських стандартів та підтримка відновлюваних джерел енергії; зміцнення збору та аналізу даних, синхронізація статистики з міжнародними стандартами. Передбачено можливість участі представників Української сторони у роботі постійних груп, комітетів та робочих груп Міжнародного енергетичного агентства, можливість здійснювати дослідження та аналіз, запозичувати кращий досвід через безпосереднє залучення до роботи Міжнародного енергетичного агентства.

- Схвалено проект Програми співробітництва у галузях освіти, науки та культури між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Австрія на 2025-2030 роки. Програмою передбачено розширення освітнього, наукового та культурного партнерства між Україною та Республікою Австрія, розвиток співробітництва та започаткування і реалізація протягом 2025-2030 спільних проектів в галузі освіти, науки та культури.

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