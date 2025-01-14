На Сумщине взрывотехники обезвредили боевую часть российского БпЛА, фото

Мобильная группа обезвредила его 50-килограммовую боевую часть.

В Сумской области мобильная группа управления взрывотехнической службы Главного управления Национальной полиции в Сумской области обезвредила боевую часть сбитого ударного беспилотного аппарата россиян. Об этом сообщили в Нацполиции.

Сообщение о том, что вблизи населенного пункта был обнаружен сбитый БпЛА врага поступило от жителя одного из сел района.

Прибывшая на место мобильная группа осмотрела сбитый беспилотник, обезвредила его 50-килограммовую боевую часть и вывезла на полигон для уничтожения путем подрыва.

Полиция советует гражданам в случае обнаружения каких-либо взрывоопасных предметов — ракет, снарядов, мин, бомб или их частей — немедленно сообщать об этом органам власти, военным или полиции, звонить на круглосуточную линию «102».

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