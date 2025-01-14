На Сумщині вибухотехніки знешкодили бойову частину російського БпЛА, фото

Мобільна група знешкодила його 50-кілограмову бойову частину.

У Сумській області мобільна група управління вибухотехнічної служби Головного управління Національної поліції в Сумській області знешкодила бойову частину збитого ударного безпілотного апарата росіян. Про це повідомили у Нацполіції.

Повідомлення про те, що поблизу населеного пункт було виявлено збитий БпЛА ворога надійшло від жителя одного з сіл району.

Мобільна група, яка прибула на місце, оглянула збитий безпілотник, знешкодила його 50-кілограмову бойову частину та вивезла на полігон для знищення шляхом підриву.

Поліція радить громадянам у разі виявлення будь-яких вибухонебезпечних предметів — ракет, снарядів, мін, бомб або їх частин — негайно повідомляти про це органи влади, військових або поліцію, зателефонувати на цілодобову лінію «102».

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