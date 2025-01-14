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У 2025 році реквізити рахунків для сплати платежів не змінилися, але додалися нові — податкова

13:36, 14 січня 2025
У 2025 році перелік бюджетних рахунків доповнено новими рахунками.
У 2025 році реквізити рахунків для сплати платежів не змінилися, але додалися нові — податкова
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Державна податкова служба України повідомила, що з 1 січня 2025 року реквізити рахунків для сплати податків, зборів, платежів та сум єдиного внеску не змінювалися.

Разом з тим, у 2025 році перелік бюджетних рахунків доповнено новими рахунками, відкритими Казначейством з метою реалізації положень Закону України від 04.12.2024 № 4113-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні».

Серед них:

юридичним особам (ІІІ група) – за кодом класифікації доходів бюджету 11011800 «Військовий збір, що підлягає сплаті юридичними особами, які перебувають на спрощеній системі оподаткування (ІІІ група)»;

фізичним особам – підприємцям (платникам єдиного податку) – за кодом класифікації доходів бюджету 11011700 «Військовий збір, що підлягає сплаті фізичними особами – підприємцями, які перебувають на спрощеній системі оподаткування».

Актуальні реквізити рахунків для сплати в 2025 році податкових платежів та сум єдиного внеску розміщені на вебпорталі Державної податкової служби України.

Щоб дізнатися реквізити рахунків для сплати платежів, платникам необхідно виконати такі дії:

1) зайти на вебпортал ДПС за посиланням;

2) вибрати регіон та вид платежу, який потрібно сплатити.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що з 1 січня запровадили військовий збір для платників єдиного податку – ФОП та юридичних осіб.

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