У осіб, які загинули через застосування заходів примусу правоохоронцями та через бойові дії, заборонять вилучати органи для трансплантації

Прийнятий закон про заборону вилучати органи для трансплантації у загиблих військових та у осіб, які загинули через застосування заходів примусу правоохоронцями чи силовими структурами, спрямували на підпис Президенту.

В осіб, які загинули внаслідок застосування заходів примусу працівниками правоохоронних, силових та інших структур, а також у загиблих військовослужбовців, заборонять вилучати органи для трансплантації. Відповідний закон №4203-ІХ 14 січня спрямовано на підпис Президенту Володимиру Зеленському. Нагадаємо, парламент прийняв даний закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення організації надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації, інших питань у сфері охорони здоров’я» 9 січня (законопроект 9558).

Відповідно до прийнятого закону забороняється вилучення анатомічних матеріалів для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів у померлих осіб, які належать до:

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

осіб, визнаних у встановленому законом порядку недієздатними;

осіб, особистість яких не встановлена (невстановлені особи);

осіб, загиблих (померлих) внаслідок застосування заходів примусу працівниками правоохоронних, силових та інших структур, які уповноважені законом чи іншими нормативно-правовими актами використовувати та застосовувати заходи примусу;

осіб із складових сил оборони та сил безпеки, які загинули при виконанні ними службових обов’язків в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану»;

осіб, які загинули (померли) внаслідок збройної агресії проти України.

Також уточнено, що вилучення анатомічних матеріалів для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів дозволяється у донора-трупа після підписання акта констатації смерті його головного мозку або фіксації в медичній документації померлої особи факту її біологічної смерті. Умови та порядок вилучення, зберігання, тестування, обробки і використання анатомічних матеріалів, у тому числі анатомічних матеріалів, вилучених під час оперативних втручань, що проводяться за відповідними медичними показаннями відповідно до ч. 10 статті 14 цього Закону, призначених для трансплантації тканин, встановлюються Кабміном.

Як зазначається у пояснювальній записці, норми законодавства приводяться у відповідність до законодавства, яке регулює випадки застосування зброї та інші силові дії, які можуть спричинити загибель людини. Насамперед, це застосування заходів примусу працівниками правоохоронних, силових та інших структур.

Депутати зазначають, що чітка заборона вилучення анатомічних матеріалів у загиблих внаслідок бойових чи інших силових дій має меті запобігти можливим зловживанням, та маніпуляціям в інформаційному просторі, фейкам та ворожій пропаганді.

Такі прояви інформаційної війни наносять шкоду позитивному сприйняттю добровільного донорства органів, а це в свою чергу – зможе загальмувати розвиток такого життєрятуючого метода лікування як трансплантація.

Також проектом закону передбачається введення та закріплення статусу Національного трансплантологічного комітету. Запровадження такого органу дозволить упорядкувати та координувати діяльність у сфері трансплантації органів, тканин та клітин на національному рівні.

Автор: Наталя Мамченко

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