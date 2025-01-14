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У лиц, погибших из-за применения мер принуждения правоохранителями и вследствие боевых действий, запретят изымать органы для трансплантации

12:01, 14 января 2025
Принятый закон о запрете изымать органы для трансплантации у погибших военных и лиц, погибших из-за применения мер принуждения правоохранителями или силовыми структурами, направили на подпись Президенту.
У лиц, погибших из-за применения мер принуждения правоохранителями и вследствие боевых действий, запретят изымать органы для трансплантации
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У лиц, погибших в результате применения мер принуждения работниками правоохранительных, силовых и других структур, а также у погибших военнослужащих, запретят изымать органы для трансплантации. Соответствующий закон №4203-ІХ 14 января направлен на подпись Президенту Владимиру Зеленскому. Напомним, парламент принял данный закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании организации предоставления медицинской помощи с применением трансплантации, других вопросов в сфере здравоохранения» 9 января (законопроект 9558).

В соответствии с принятым законом запрещается изъятие анатомических материалов для трансплантации и/или изготовления биоимплантатов у умерших лиц, а именно:

  • детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;
  • лиц, признанных в установленном законом порядке недееспособными;
  • лиц, личность которых не установлена ​​(неустановленные лица);
  • лиц, погибших (умерших) в результате применения мер принуждения работниками правоохранительных, силовых и других структур, уполномоченных законом или другими нормативно-правовыми актами использовать и применять меры принуждения;
  • лиц из составляющих сил обороны и сил безопасности, погибших при исполнении ими служебных обязанностей в Украине или в отдельных ее местностях, где введено военное положение в соответствии с Законом Украины «О правовом режиме военного положения»;
  • лиц, погибших (умерших) в результате вооруженной агрессии против Украины.

Также уточнено, что изъятие анатомических материалов для трансплантации и/или изготовления биоимплантатов разрешается у донора-трупа после подписания акта констатации смерти его головного мозга или фиксации в медицинской документации умершего факта его биологической смерти. Условия и порядок изъятия, хранения, тестирования, обработки и использования анатомических материалов, в том числе анатомических материалов, изъятых во время оперативных вмешательств, проводимых по медицинским показаниям согласно ч. 10 статьи 14 настоящего Закона, предназначенные для трансплантации тканей, устанавливаются Кабмином.

Как отмечается в пояснительной записке, нормы законодательства приводятся в соответствие с законодательством, регулирующим случаи применения оружия и другие силовые действия, которые могут повлечь за собой гибель человека. В первую очередь, это применение мер принуждения работниками правоохранительных, силовых и других структур.

Депутаты отмечают, что четкий запрет изъятия анатомических материалов у погибших в результате боевых или других силовых действий имеет целью предотвратить возможные злоупотребления и манипуляции в информационном пространстве, фейкам и вражеской пропаганде.

Такие проявления информационной войны наносят вред положительному восприятию добровольного донорства органов, а это в свою очередь – сможет затормозить развитие такого жизнеспособного метода лечения как трансплантация.

Также проектом закона предусматривается введение и закрепление статуса Национального трансплантологического комитета. Введение такого органа позволит упорядочить и координировать деятельность в области трансплантации органов, тканей и клеток на национальном уровне.

Автор: Наталя Мамченко

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У лиц, погибших из-за применения мер принуждения правоохранителями и вследствие боевых действий, запретят изымать органы для трансплантации

Принятый закон о запрете изымать органы для трансплантации у погибших военных и лиц, погибших из-за применения мер принуждения правоохранителями или силовыми структурами, направили на подпись Президенту.

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