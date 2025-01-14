В Реестр квалификаций внесли профессиональные стандарты «Судья» и «Прокурор»

Национальное агентство квалификаций внесло в Реестр квалификаций профессиональные стандарты «Судья» и «Прокурор».
Этот шаг сделан во исполнение требований законодательства, в частности Закона Украины «Об образовании», Постановления КМУ от 31 мая 2017 г. №373 «Об утверждении Порядка разработки, введения в действие и пересмотра профессиональных стандартов, Методических рекомендаций по разработке профессиональных стандартов и Положения о Реестре квалификаций.
Профессиональные стандарты вступили в силу с момента их внесения в Реестр, то есть 26 декабря 2024 года.
В Высшем совете правосудия подчеркнули, что
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