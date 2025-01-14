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В Реестр квалификаций внесли профессиональные стандарты «Судья» и «Прокурор»

12:06, 14 января 2025
Четкие требования будут стимулировать качественное исполнение обязанностей.
В Реестр квалификаций внесли профессиональные стандарты «Судья» и «Прокурор»
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Национальное агентство квалификаций внесло в Реестр квалификаций профессиональные стандарты «Судья» и «Прокурор».

Этот шаг сделан во исполнение требований законодательства, в частности Закона Украины «Об образовании», Постановления КМУ от 31 мая 2017 г. №373 «Об утверждении Порядка разработки, введения в действие и пересмотра профессиональных стандартов, Методических рекомендаций по разработке профессиональных стандартов и Положения о Реестре квалификаций.

Профессиональные стандарты вступили в силу с момента их внесения в Реестр, то есть 26 декабря 2024 года.

В Высшем совете правосудия подчеркнули, что

  • Стандарты определяют требования к квалификации юристов, что обеспечивает высокий профессионализм и компетентность в осуществлении правосудия.
  • Требования к этике и соблюдению верховенства права уменьшают риск злоупотреблений и ненадлежащего исполнения обязанностей.
  • Стандарты способствуют единству подходов, делая работу юристов прозрачной и предказуемой.
  • Четкие требования стимулируют качественное исполнение обязанностей.
  • Они служат основой для образовательных программ и повышения квалификации.
  • Стандарты включают требования к этическому поведению.
  • Соответствие глобальным требованиям повышает конкурентоспособность.

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судья прокурор

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