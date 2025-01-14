До Реєстру кваліфікацій внесли професійні стандарти «Суддя» та «Прокурор»

Національне агентство кваліфікацій внесло до Реєстру кваліфікацій професійні стандарти «Суддя» та «Прокурор».
Цей крок зроблено на виконання вимог законодавства, зокрема Закону України «Про освіту», Постанови КМУ від 31 травня 2017 р. № 373 «Про затвердження Порядку розроблення, введення в дію та перегляду професійних стандартів, Методичних рекомендацій щодо розроблення професійних стандартів та Положення про Реєстр кваліфікацій.
Професійні стандарти набрали чинності з моменту їх внесення до Реєстру, тобто 26 грудня 2024 року.
У Вищій раді правосуддя підкреслили, що
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