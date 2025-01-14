До Реєстру кваліфікацій внесли професійні стандарти «Суддя» та «Прокурор»

Чіткі вимоги стимулюватимуть якісне виконання обов'язків.

Національне агентство кваліфікацій внесло до Реєстру кваліфікацій професійні стандарти «Суддя» та «Прокурор».

Цей крок зроблено на виконання вимог законодавства, зокрема Закону України «Про освіту», Постанови КМУ від 31 травня 2017 р. № 373 «Про затвердження Порядку розроблення, введення в дію та перегляду професійних стандартів, Методичних рекомендацій щодо розроблення професійних стандартів та Положення про Реєстр кваліфікацій.

Професійні стандарти набрали чинності з моменту їх внесення до Реєстру, тобто 26 грудня 2024 року.

У Вищій раді правосуддя підкреслили, що

Стандарти визначають вимоги до кваліфікації юристів, що забезпечує високий професіоналізм і компетентність у здійсненні правосуддя.

Вимоги до етики й дотримання верховенства права зменшують ризик зловживань і неналежного виконання обов'язків.

Стандарти сприяють єдності підходів, роблячи роботу юристів прозорою та передбачуваною.

Чіткі вимоги стимулюють якісне виконання обов'язків.

Вони є основою для освітніх програм і підвищення кваліфікації.

Стандарти включають вимоги до етичної поведінки.

Відповідність глобальним вимогам підвищує конкурентоспроможність.

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