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В 2025 году реквизиты счетов для уплаты платежей не изменились, но добавились новые — налоговая

13:36, 14 января 2025
В 2025 году перечень бюджетных счетов дополнен новыми счетами.
В 2025 году реквизиты счетов для уплаты платежей не изменились, но добавились новые — налоговая
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Государственная налоговая служба Украины сообщила, что с 1 января 2025 года реквизиты счетов для уплаты налогов, сборов, платежей и сумм единого взноса не изменялись.

Вместе с тем, в 2025 году перечень бюджетных счетов дополнен новыми счетами, открытыми Казначейством с целью реализации положений Закона Украины от 04.12.2024 № 4113-ІХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины о стимулировании развития цифровой экономики в Украине».

Среди них:

юридическим лицам (III группа) – по коду классификации доходов бюджета 11011800 «Военный сбор, подлежащий уплате юридическими лицами, состоящими на упрощенной системе налогообложения (III группа)»;

физическим лицам – предпринимателям (плательщикам единого налога) – по коду классификации доходов бюджета 11011700 «Военный сбор, подлежащий уплате физическими лицами – предпринимателями, находящимися на упрощенной системе налогообложения».

Актуальные реквизиты счетов по уплате в 2025 году налоговых платежей и сумм единого взноса размещены на вебпортале Государственной налоговой службы Украины.

Чтобы узнать реквизиты счетов для уплаты платежей, плательщикам необходимо выполнить следующие действия:

1) зайти на веб-портал ДПС по ссылке;

2) выбрать регион и вид платежа, который необходимо оплатить.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что с 1 января был введен военный сбор для плательщиков единого налога – ФЛП и юридических лиц.

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