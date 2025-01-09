Новий голова ДПС Руслан Кравченко звільнив двох керівників у центральному апараті податкової

Руслан Кравченко також звільнив керівників Одеського, Харківського, Дніпропетровського регіональних управлінь.

Фото: itvua.tv

Новий голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко повідомив, що ухвалив низку кадрових змін у апараті ДПС.

Звільнено керівників двох департаментів та керівників трьох регіональних управлінь.

Кравченко звільнив директорку Департаменту управління ризиками Марину Баряхтар, а також директора Департаменту контролю за підакцизними товарами Ігоря Чугуєва.

Крім того, звільнено керівників Одеського, Харківського, Дніпропетровського регіональних управлінь.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що голова ДПС Руслан Кравченко наголосив, що майбутнє місце роботи кожного регіонального керівника податкової залежить виключно від результатів його роботи, інших критеріїв немає і не буде, а виконання планів та наповнення бюджету має стати ключовою метою, із щомісячним підвищенням показників.

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