У Дніпропетровській області чоловік погрожував перехожим гранатою

Як стало відомо із повідомлення поліції, чоловік побачив компанію громадян й почав до них чіплятися.

У Дніпропетровській області затримали чоловіка, у якого вилучили гранату Ф-1 та запал до неї.

Як стало відомо із повідомлення поліції Дніпропетровської області, на одній з вулиць села Нива Трудова чоловік побачив компанію громадян й почав до них чіплятися, а після – дістав з кишені гранату, погрожуючи її підірвати.

На місце інциденту виїхала слідчо-оперативна група, співробітники якої затримали чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Затриманим виявився 32-річний місцевий житель.

У чоловіка правоохоронці вилучили гранату Ф-1 та запал до неї. Виявлені речові докази поліцейські направили на експертизу.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Слідство триває.

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