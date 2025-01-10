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В Днепропетровской области мужчина угрожал прохожим гранатой

07:54, 10 января 2025
Как стало известно из сообщения полиции, мужчина увидел компанию граждан и стал к ним придираться.
В Днепропетровской области мужчина угрожал прохожим гранатой
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В Днепропетровской области задержали мужчину, у которого изъяли гранату Ф-1 и запал к ней.

Как стало известно из сообщения полиции Днепропетровской области, на одной из улиц села Нива Трудовая мужчина увидел компанию граждан и начал к ним придираться, а после – достал из кармана гранату, угрожая ее взорвать.

На место инцидента выехала следственно-оперативная группа, сотрудники которой задержали мужчину в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Задержанным оказался 32-летний местный житель.

У мужчины правоохранители изъяли гранату Ф-1 и запал к ней. Обнаруженные вещественные доказательства полицейские направили на экспертизу.

Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

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