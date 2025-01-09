Услуги по приготовлению кальянов в ресторанах запрещены законодательством — Верховный Суд

Верховный Суд решил дело и заключил, что кальяны в ресторанах запрещены законодательством.

Фото: 05366.com.ua

Кальяны в связи с изменениями в законодательстве с 11 июля 2022 подпадают под абсолютный запрет в заведениях ресторанного хозяйства, независимо от их состава.

Надання закладами ресторанного господарства послуг, заборонених ст. 13 Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення», з приготування кальянів є стимулюванням продажу тютюнових виробів у розумінні ст. 16 Закону, навіть якщо безпосередньо не відбувається реклама продукту.

Про це зазначив Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду у справі від 20 грудня 2024 року №320/29317/23 (адміністративне провадження № К/990/24316/24) за позовом ТОВ до Держпродспоживслужби про визнання протиправною та скасування постанови про застосування фінансових санкцій через надання в закладі ресторанного господарства послуги з приготування кальяну.

На обґрунтування позовних вимог ТОВ зазначило, що не здійснювало дій, спрямованих на стимулювання продажу тютюнових виробів, і не продавало тютюну, а надавало послуги з використання кальяну, що не спрямовані на формування чи підтримання обізнаності споживачів та їхнього інтересу до тютюнових виробів.

Суди першої та апеляційної інстанцій, задовольняючи позовні вимоги, виходили з того, що в Україні не встановлено повної заборони надавати послуги з приготування кальянів. З акта перевірки та оскаржуваної постанови неможливо встановити, що саме відповідач вважає стимулюванням продажу тютюнових виробів. Тому висновки Держпродспоживслужби про порушення позивачем заборони щодо стимулювання продажу тютюнових виробів є протиправними.

КАС ВС рішення судів попередніх інстанцій скасував та ухвалив нове рішення – про відмову в задоволенні позову.

Суд вказав, що 16 грудня 2021 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну», яким посилила боротьбу з поширенням тютюнокуріння, альтернатив традиційному курінню тютюну, стимулюванням продажу тютюнових виробів та їх використання у громадських місцях.

Cтаття 13 Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення» у новій редакції набрала чинності 11 липня 2022 року, вона передбачає заборону куріння, вживання та використання тютюнових виробів, предметів, пов’язаних з їх вживанням, трав’яних виробів для куріння, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів, зокрема, у приміщеннях закладів ресторанного господарства.

Введення термінів «вживання» та «використання» заборонило не лише процес куріння, але й усі форми споживання в закладах ресторанного господарства тютюнових виробів та їх замінників.

Тютюн для кальяну – спеціалізований вид тютюну, що підпадає під дію заборон у закладах ресторанного бізнесу, як і звичайний тютюн.

Крім того, положення ч. 2 ст. 13 Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення» забороняє будь-яке вживання кальянів у закладах ресторанного господарства та інших місцях, де діє заборона.

Поряд із забороною без винятків кальянів у приміщеннях закладів ресторанного господарства надання закладом послуги з приготування кальянів потрібно вважати стимулюванням продажу тютюнових виробів відповідно до ст. 16 Закону, навіть якщо безпосередньо не відбувається реклама продукту.

Отже, суди першої та апеляційної інстанцій дійшли помилкового висновку, що надання послуг приготування кальянів у закладі ресторанного господарства не підпадає під повну заборону, встановлену в ч. 2 ст. 13 Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення» у редакції, чинній з 11 липня 2022 року, фактично легалізувавши куріння, вживання та використання тютюнових виробів у таких закладах, і не мали підстав визнати протиправною та скасовувати постанову Держпродспоживслужби про накладення на ТОВ фінансових санкцій.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.