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Обязаны ли субъекты хозяйствования применять РРО при осуществлении деятельности в сфере азартных игр

07:36, 10 января 2025
Не освобождают от обязанности применения регистраторов расчетных операций при осуществлении деятельности в сфере организации и проведения азартных игр.
Обязаны ли субъекты хозяйствования применять РРО при осуществлении деятельности в сфере азартных игр
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Налоговая служба в Закарпатской области объясняет, обязаны ли субъекты хозяйствования применять РРО при осуществлении деятельности в сфере организации и проведения азартных игр.

Отмечается, что 30 декабря 2024 вступил в силу Закон Украины от 17 декабря 2024 № 4143-IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об освобождении от налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по ввозу на таможенную территорию Украины отдельных товаров оборонного назначение», которым внесены изменения, в частности, в ст. 9 Закона Украины от 06 июля 1995 г. № 265/95-ВР «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» с изменениями и дополнениями (далее – Закон № 265).

Статьей 9 Закона № 265 определены случаи, при которых регистраторы расчетных операций (далее – РРО) и/или программные РРО и расчетные книги не применяются.

В то же время частью второй ст. 9 Закона №265 установлено, что положения ст. 9 Закона №265 не распространяются на осуществление организаторами азартных игр расчетов при организации и проведении азартных игр.

Напомним, Президент Владимир Зеленский подписал продление налоговых и таможенных льгот на 2025 год. В том числе по дронам и комплектующим. 

Как писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 17 декабря приняла в целом как закон законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законы об освобождении от налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по ввозу на таможенную территорию Украины отдельных товаров оборонного назначения 12266, поданный народным депутатом Даниилом Гетманцевым. Также принят связанный с ним законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс 12267.

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налоговая РРО

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