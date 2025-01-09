Мы должны вывести Украину в лучшее положение перед переговорами, — Марк Рютте

Марк Рютте заявил, что нужно убедиться, чтобы Украина оказалась в самом лучшем положении.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина должна была находиться в сильнейшей возможной позиции, когда она решит сесть за стол переговоров с РФ. Об этом он сказал во время заседанием в формате Рамштайн.

«Глобальный контекст таков, что мы должны привести Украину в наилучшее возможное положение. Что в один прекрасный день, когда по инициативе Украины начнутся переговоры о том, как разрешить этот конфликт, они будут в наилучшем возможном положении, чтобы сделать это», – сказал Рютте.

Также он добавил, что по итогам переговоров важно убедиться, что достигнутое соглашение будет выгодно. Ведь если такое соглашение не будет достигнуто, за этим будут внимательно наблюдать в Китае, Северной Корее, Иране и России.

«Весь мир наблюдает. Поэтому мы должны убедиться, что Украина находится в наилучшем положении. И мы не должны забывать, что на кону здесь геополитический контекст», - сказал генсек НАТО.

Ранее сообщалось, что в рамках работы Контактной группы по вопросам обороны Украины было утверждено 8 дорожных карт, определяющих ключевые цели Сил обороны Украины до 2027 года.

Напомним, в ходе заседания Рамштайна США объявили о новом пакете помощи для Украины на 500 миллионов долларов.

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