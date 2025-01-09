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Ми повинні вивести Україну в найкраще можливе становище перед переговорами, — Марк Рютте

18:54, 9 січня 2025
Марк Рютте заявив, що треба переконатися, щоб Україна опинилася в найкращому становищі.
Ми повинні вивести Україну в найкраще можливе становище перед переговорами, — Марк Рютте
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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Україна повинна була у найсильнішій можливій позиції, коли вона вирішить сісти за стіл переговорів з РФ. Про це він сказав під час засіданням у форматі «Рамштайн».

«Глобальний контекст полягає в тому, що ми маємо вивести Україну в найкраще можливе становище. Щоб одного разу, коли з ініціативи України розпочнуться переговори про те, як вирішити цей конфлікт, вони будуть у найкращій позиції для цього», - сказав Рютте.

Також він додав, що за підсумками переговорів важливо переконатися, що досягнута угода буде вигідною. Адже якщо такої угоди не буде досягнуто, за цим уважно спостерігатимуть у Китаї, Північній Кореї, Ірані і Росії.

«Весь світ дивиться. Отже, ми маємо переконатися, що Україна опинилася в найкращому становищі. І не варто забувати, що тут на кону геополітичний контекст», - сказав генсек НАТО.

Раніше ми писали, що в межах роботи Контактної групи з питань оборони України було затверджено 8 дорожніх карт, які визначають ключові цілі Сил оборони України до 2027 року.

Нагадаємо, під час засідання «Рамштайн» США оголосили про новий пакет допомоги для України на 500 мільйонів доларів.

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НАТО Україна Марк Рютте Рамштайн

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