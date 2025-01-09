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Україну підтримуватимуть до 2027 року – на «Рамштайні» затвердили 8 дорожніх карт

13:51, 9 січня 2025
«Рамштайн» затвердив дорожні карти співпраці з Україною.
Україну підтримуватимуть до 2027 року – на «Рамштайні» затвердили 8 дорожніх карт
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В межах роботи Контактної групи з питань оборони України було затверджено 8 дорожніх карт, які визначають ключові цілі Сил оборони України до 2027 року. Про це повідомили у Міноборони.

«Дорожні карти коаліцій визначають стратегічні цілі України до 2027 року та стають основою для середньострокової та довгострокової підтримки. Ми також працюємо над тим, щоб наші Збройні Сили були повністю сумісні з силами Альянсу», - зазначив очільник Міноборони Рустем Умєров.

Разом із партнерами було визначено основні напрямки роботи:

  • забезпечення військової допомоги,
  • організація закупівель,
  • залучення інвестицій,
  • підтримка української оборонної промисловості та її розвитку.

Зауважимо, у четвер, 9 січня, розпочалося 25-те за рахунком засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».

Його зі вступним словом відкрив у Німеччині міністр оборони США Ллойд Остін. На засіданні також присутній Президент України Володимир Зеленський.

Під час засідання США оголосили про новий пакет допомоги для України на 500 мільйонів доларів.

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війна Рамштайн

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