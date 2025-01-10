Чи зобов’язані суб’єкти господарювання застосовувати РРО під час здійснення діяльності у сфері азартних ігор

Не звільняють від обов’язку застосування реєстраторів розрахункових операцій під час здійснення діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор.

Податкова служба у Закарпатській області пояснює, чи зобов’язані суб’єкти господарювання застосовувати РРО під час здійснення діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор.

Зазначається, що 30 грудня 2024 року набрав чинності Закон України від 17 грудня 2024 року № 4143-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з ввезення на митну територію України окремих товарів оборонного призначення», яким внесено зміни, зокрема, до ст. 9 Закону України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» із змінами та доповненнями (далі – Закон № 265).

Статтею 9 Закону № 265 визначено випадки, при яких реєстратори розрахункових операцій (далі – РРО) та/або програмні РРО та розрахункові книжки не застосовуються.

Водночас, частиною другою ст. 9 Закону № 265 встановлено, що положення ст. 9 Закону № 265 не поширюються на здійснення організаторами азартних ігор розрахунків при організації та проведенні азартних ігор.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський підписав продовження податкових та митних пільг на 2025 рік. В тому числі по дронам і комплектуючим.

Як писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 17 грудня прийняла в цілому як закон законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з ввезення на митну територію України окремих товарів оборонного призначення 12266, поданий народним депутатом Данилом Гетманцевим. Також прийнято пов’язаний з ним законопроєкт про внесення змін до Митного кодексу 12267.

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