Новый глава ГНС Руслан Кравченко уволил двух руководителей в центральном аппарате налоговой

Руслан Кравченко также уволил руководителей Одесского, Харьковского, Днепропетровского региональных управлений.

Фото: itvua.tv

Новый глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко сообщил, что принял ряд кадровых изменений в аппарате ГНС.

Уволены руководители двух департаментов и руководители трех региональных управлений.

Кравченко уволил директора Департамента управления рисками Марину Баряхтар, а также директора Департамента контроля за подакцизными товарами Игоря Чугуева.

Кроме того, уволены руководители Одесского, Харьковского, Днепропетровского региональных управлений.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что глава ГНС Руслан Кравченко подчеркнул, что будущее место работы каждого регионального руководителя налоговой зависит исключительно от результатов его работы, других критериев нет и не будет, а выполнение планов и наполнение бюджета должно стать ключевой целью с ежемесячным повышением показателей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.