Кабмін звільнив двох заступників голови Державної служби фінансового моніторингу

Кабмін ухвалив кадрові в Державній службі фінансового моніторингу України.

7 січня на своєму засіданні Кабінет Міністрів України ухвалив низку кадрових рішень. Про це повідомив постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так Кабмін ухвалив розпорядження про звільнення:

Величко-Трифонюк Руслани Володимирівни з посади заступника Міністра у справах ветеранів України з питань європейської інтеграції

з посади заступника Міністра у справах ветеранів України з питань європейської інтеграції Гаєвського Ігоря Миколайовича з посади першого заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України

з посади першого заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Зубрія Віталія Петровича з посади заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України

А також про призначення

Ковальова Ігоря Олександровича першим заступником Голови Державного агентства водних ресурсів України

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