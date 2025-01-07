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Кабмін звільнив двох заступників голови Державної служби фінансового моніторингу

13:00, 7 січня 2025
Кабмін ухвалив кадрові в Державній службі фінансового моніторингу України.
Кабмін звільнив двох заступників голови Державної служби фінансового моніторингу
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7 січня на своєму засіданні Кабінет Міністрів України ухвалив низку кадрових рішень. Про це повідомив постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так Кабмін ухвалив розпорядження про звільнення:

  • Величко-Трифонюк Руслани Володимирівни з посади заступника Міністра у справах ветеранів України з питань європейської інтеграції
  • Гаєвського Ігоря Миколайовича з посади першого заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України
  • Зубрія Віталія Петровича з посади заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України

А також про призначення

  • Ковальова Ігоря Олександровича першим заступником Голови Державного агентства водних ресурсів України

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Кабінет Міністрів України

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