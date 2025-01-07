Кабмин уволил двух заместителей главы Государственной службы финансового мониторинга

7 января на своем заседании Кабинет Министров Украины принял ряд кадровых решений. Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Так Кабмин принял распоряжение об увольнении:
- Величко-Трифонюк Русланы Владимировны с должности заместителя Министра по делам ветеранов Украины по вопросам европейской интеграции
- Гаевского Игоря Николаевича с должности первого заместителя Председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины
- Зубрия Виталия Петровича с должности заместителя Председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины
А также о назначении
- Ковалева Игоря Александровича первым заместителем Председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины
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