Кабмин уволил двух заместителей главы Государственной службы финансового мониторинга

Кабмин принял кадровые в Государственной службе финансового мониторинга Украины.

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7 января на своем заседании Кабинет Министров Украины принял ряд кадровых решений. Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Так Кабмин принял распоряжение об увольнении:

- Величко-Трифонюк Русланы Владимировны с должности заместителя Министра по делам ветеранов Украины по вопросам европейской интеграции

- Гаевского Игоря Николаевича с должности первого заместителя Председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины

- Зубрия Виталия Петровича с должности заместителя Председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины

А также о назначении

- Ковалева Игоря Александровича первым заместителем Председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины

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