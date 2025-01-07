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Отмена института совещательной комнаты — 7ААС рассказал, какие изменения запланированы в КАСУ

12:42, 7 января 2025
Суд будет сразу переходить к стадии принятия решения.
Отмена института совещательной комнаты — 7ААС рассказал, какие изменения запланированы в КАСУ
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Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 19 декабря приняла в целом закон об отмене института совещательной комнаты в гражданском, хозяйственном и административном процессах.

Соответствующие изменения предусмотрены законопроектом 9445 о внесении изменений в Закон «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые другие законодательные акты Украины по совершенствованию принятия и провозглашения судебных решений.

24 декабря 2024 закон был направлен на подпись Президенту Украины. Документ вступит в силу через 30 дней со дня опубликования. Дела в судах первой, апелляционной и кассационной инстанций, производство в которых открыто до вступления в силу настоящего закона, рассматриваются по правилам, действующим после вступления в силу настоящего закона.

Седьмой апелляционный административный суд разъяснил, какие изменения предполагает отмена «совещательной комнаты» в судах.

Так, документ вносит изменения в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей», Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства Украины, которыми, в частности, исключаются положения о «совещательной комнате». По мнению авторов законопроекта, это позволит ускорить рассмотрение дел, ведь судьям, которые удалились в совещательную комнату, пока они не приняли решение по текущему делу, запрещено было рассматривать другие. То есть, если судья или коллегия судей пошли в совещательную на несколько месяцев, то все это время они не могут рассматривать другие дела.

7ААС отметил, какие именно изменения запланированы в Кодексе административного судопроизводства Украины. Так, изымается положение о том, что после судебных прений суд выходит в совещательную комнату. В свою очередь, ст. 227 КАСУ предусмотрено, что после судебных прений суд объявляет о переходе к стадии принятия судебного решения и ориентировочном времени его провозглашения в этом же судебном заседании.

Как исключение в зависимости от сложности дела, суд может отложить принятие и провозглашение судебного решения на срок не более десяти дней со дня перехода к стадии принятия судебного решения, при этом также объявив дату и время его провозглашения.

Также изменениями предусмотрено, что при принятии судебного решения судья не имеет права обсуждать обстоятельства и материалы дела, применение норм права и судебную практику по этому делу, а также содержание судебного решения с другими лицами, кроме суда, рассматривающего дело.

Вмешательство в процесс принятия судом судебного решения запрещается. Судьи не вправе разглашать ход обсуждения и принятия судебного решения. Обсуждение и принятие судебного решения производится в помещении суда, при этом не обязательно в отдельно отведенном месте.

«Поэтому закон ожидает подписи Главы государства и обнародования. В то же время, мы должны осознавать, что отмена института совещательной комнаты – это важный шаг к модернизации судебной системы Украины. Такие изменения призваны повысить эффективность и усовершенствовать процессуальные стадии принятия и провозглашения судебных решений, а также гармонизировать национальное законодательство по правилам судопроизводства с законодательством стран Европейского Союза, курс на который взяло наше государство уже несколько лет назад», — указали в 7ААС.

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