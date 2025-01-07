В КГВА планируют изменить процедуру служебных командировок для чиновников

КГВА инициирует новые правила для служебных командировок во время военного положения, в частности, рассматривать такие решения на заседаниях Совета обороны города.

Фото: kyivvlada

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко озвучил предложение изменить процесс согласования служебных командировок за границу для представителей органов местного самоуправления столицы и сотрудников КГВА. По его словам, сейчас эти выезды согласовываются без участия Совета обороны города, но в условиях военного положения целесообразным рассматривать их на заседаниях Совета обороны.

Он отметил, что все командировки финансируются за счет средств общины Киева, поэтому каждый выезд должен иметь четкое обоснование и быть необходимым. Каждый случай будет рассматриваться индивидуально.

Ткаченко также инициировал привлечение к процессу Службы безопасности Украины и Национальной полиции, подчеркнув, что этот подход уже успешно применяется в военных администрациях соседних областей.

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