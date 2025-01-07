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У КМВА планують змінити процедуру службових відряджень для посадовців

12:31, 7 січня 2025
КМВА ініціює нові правила для службових відряджень під час воєнного стану, зокрема, розглядати такі рішення на засіданнях Ради оборони міста.
У КМВА планують змінити процедуру службових відряджень для посадовців
Фото: kyivvlada
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Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко озвучив пропозицію змінити процес узгодження службових відряджень за кордон для представників органів місцевого самоврядування столиці та співробітників КМВА. За його словами, наразі ці виїзди узгоджуються без участі Ради оборони міста, але в умовах воєнного стану доцільним розглядати їх на засіданнях Ради оборони.

Він наголосив, що усі відрядження фінансуються за рахунок коштів громади Києва, тому кожен виїзд повинен мати чітке обґрунтування та бути необхідним. Кожен випадок розглядатиметься індивідуально.

Ткаченко також ініціював залучення до процесу Служби безпеки України та Національної поліції, підкресливши, що цей підхід вже успішно застосовується у військових адміністраціях сусідніх областей.

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Київ воєнний стан КМВА відрядження

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