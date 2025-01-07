Практика судів
  1. В Україні
  2. / Суд інфо

Скасування інституту нарадчої кімнати — 7ААС розповів, які зміни заплановано у КАСУ

12:42, 7 січня 2025
Суд одразу переходитиме до стадії ухвалення рішення.
Скасування інституту нарадчої кімнати — 7ААС розповів, які зміни заплановано у КАСУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Верховна Рада 19 грудня прийняла в цілому закон про скасування інституту нарадчої кімнати в цивільному, господарському та адміністративному процесах.

Відповідні зміни передбачені законопроектом 9445 про внесення змін до Закону «Про судоустрій і статус суддів» та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення ухвалення та проголошення судових рішень.

24 грудня 2024 року закон було направлено на підпис Президенту України. Документ набере чинності через 30 днів з дня його опублікування. Справи в судах першої, апеляційної та касаційної інстанцій, провадження в яких відкрито до набрання чинності цим законом, розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цим законом.

Сьомий апеляційний адміністративний суд роз’яснив, які зміни передбачає скасування «нарадчої кімнати» у судах.

Так, документ вносить зміни до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Господарського процесуального кодексу, Цивільного процесуального кодексу і Кодексу адміністративного судочинства України, якими, зокрема, виключаються положення щодо «нарадчої кімнати». На думку авторів законопроєкту, це дозволить пришвидшити розгляд справ, адже суддям, які видалилися до нарадчої кімнати, доки вони не ухвалили рішення у поточній  справі, заборонено було розглядати інші. Тобто, якщо суддя або ж колегія суддів пішли в нарадчу на кілька місяців, то весь цей час вони не можуть розглядати інші справи.

7ААС зазначив, які саме зміни заплановано у Кодексі адміністративного судочинства України. Так, вилучається положення про те, що після судових дебатів суд виходить до нарадчої кімнати. Натомість, ст. 227 КАСУ передбачено, що після судових дебатів суд оголошує про перехід до стадії ухвалення судового рішення та орієнтовний час його проголошення в цьому самому судовому засіданні.

Як виняток залежно від складності справи суд може відкласти ухвалення та проголошення судового рішення на строк не більше десяти днів з дня переходу до стадії ухвалення судового рішення, при цьому також оголосивши дату та час його проголошення.

Також змінами передбачено, що під час ухвалення судового рішення суддя не має права обговорювати обставини та матеріали справи, застосування норм права та судову практику в цій справі, а також зміст судового рішення з іншими особами, крім складу суду, який розглядає справу.

Втручання у процес ухвалення судом судового рішення забороняється. Судді не мають права розголошувати хід обговорення та ухвалення судового рішення. Обговорення та ухвалення судового рішення відбувається у приміщенні суду, при цьому не обов’язково в окремо відведеному місці.

«Тож наразі закон очікує підпису Глави держави і оприлюднення. Водночас ми маємо усвідомлювати, що скасування інституту нарадчої кімнати – це важливий крок до модернізації судової системи України.  Такі зміни покликані підвищити ефективність і удосконалити процесуальні стадії ухвалення та проголошення судових рішень, а також гармонізувати національне законодавство щодо правил судочинства із законодавством країн Європейського Союзу, курс на який взяла наша держава вже кілька років тому», — вказали у 7ААС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд суддя КАСУ 7ААС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
За демонстрування фільмів, які не внесені в Державний реєстр фільмів, будуть штрафувати від 17 тисяч грн — Кабмін схвалив проект

Уряд пропонує посилити покарання за демонстрацію фільмів з порушенням законодавства.

Депутати пропонують додати до закону про акціонерні товариства вимогу про гендерний баланс при відборі посадових осіб АТ

Акціонерне товариство при відборі кандидатів на посади членів ради директорів або наглядової ради або виконавчих органів, повинно буде забезпечити, щоб під час вибору між кандидатами, які мають однакову кваліфікацію з точки зору придатності, компетентності та професійної продуктивності, пріоритет надавався кандидату недостатньо представленої статі.

Верховна Рада розгляне законопроект про визнання результатів навчання, здобутих за кордоном

На думку голови комітету з питань освіти Сергія Бабака, існуючий наразі механізм визнання результатів навчання, здобутих за кордоном, є неадекватним.

Рада оборони Києва розгляне питання роботи громадського транспорту у столиці під час повітряних тривог — Тимур Ткаченко

Також новий начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив про розгляд питань щодо службових відряджень за кордон усіх представників органів місцевого самоврядування Києва та працівників КМВА за погодженням ради оборони.

Відсутність між сторонами договору не є підставою для звільнення споживача від оплати отриманих комунальних послуг – Верховний Суд

Обов'язок сплатити за надані й спожиті комунальні послуги випливає також з частини першої статті 11 ЦК про те, що цивільні права та обов'язки випливають з дій осіб, що передбачені актом цивільного законодавства.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Максим Лазаренко
    Максим Лазаренко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Віра Михайленко
    Віра Михайленко
    голова Вищого антикорупційного суду