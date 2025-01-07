Скасування інституту нарадчої кімнати — 7ААС розповів, які зміни заплановано у КАСУ

Суд одразу переходитиме до стадії ухвалення рішення.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Верховна Рада 19 грудня прийняла в цілому закон про скасування інституту нарадчої кімнати в цивільному, господарському та адміністративному процесах.

Відповідні зміни передбачені законопроектом 9445 про внесення змін до Закону «Про судоустрій і статус суддів» та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення ухвалення та проголошення судових рішень.

24 грудня 2024 року закон було направлено на підпис Президенту України. Документ набере чинності через 30 днів з дня його опублікування. Справи в судах першої, апеляційної та касаційної інстанцій, провадження в яких відкрито до набрання чинності цим законом, розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цим законом.

Сьомий апеляційний адміністративний суд роз’яснив, які зміни передбачає скасування «нарадчої кімнати» у судах.

Так, документ вносить зміни до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Господарського процесуального кодексу, Цивільного процесуального кодексу і Кодексу адміністративного судочинства України, якими, зокрема, виключаються положення щодо «нарадчої кімнати». На думку авторів законопроєкту, це дозволить пришвидшити розгляд справ, адже суддям, які видалилися до нарадчої кімнати, доки вони не ухвалили рішення у поточній справі, заборонено було розглядати інші. Тобто, якщо суддя або ж колегія суддів пішли в нарадчу на кілька місяців, то весь цей час вони не можуть розглядати інші справи.

7ААС зазначив, які саме зміни заплановано у Кодексі адміністративного судочинства України. Так, вилучається положення про те, що після судових дебатів суд виходить до нарадчої кімнати. Натомість, ст. 227 КАСУ передбачено, що після судових дебатів суд оголошує про перехід до стадії ухвалення судового рішення та орієнтовний час його проголошення в цьому самому судовому засіданні.

Як виняток залежно від складності справи суд може відкласти ухвалення та проголошення судового рішення на строк не більше десяти днів з дня переходу до стадії ухвалення судового рішення, при цьому також оголосивши дату та час його проголошення.

Також змінами передбачено, що під час ухвалення судового рішення суддя не має права обговорювати обставини та матеріали справи, застосування норм права та судову практику в цій справі, а також зміст судового рішення з іншими особами, крім складу суду, який розглядає справу.

Втручання у процес ухвалення судом судового рішення забороняється. Судді не мають права розголошувати хід обговорення та ухвалення судового рішення. Обговорення та ухвалення судового рішення відбувається у приміщенні суду, при цьому не обов’язково в окремо відведеному місці.

«Тож наразі закон очікує підпису Глави держави і оприлюднення. Водночас ми маємо усвідомлювати, що скасування інституту нарадчої кімнати – це важливий крок до модернізації судової системи України. Такі зміни покликані підвищити ефективність і удосконалити процесуальні стадії ухвалення та проголошення судових рішень, а також гармонізувати національне законодавство щодо правил судочинства із законодавством країн Європейського Союзу, курс на який взяла наша держава вже кілька років тому», — вказали у 7ААС.

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