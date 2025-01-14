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Кабмин уволил Татьяну Кириенко с должности заместителя председателя Государственной налоговой службы

12:26, 14 января 2025
14 января Татьяна Кириенко уволена с должности заместителя председателя ГНС.
Кабмин уволил Татьяну Кириенко с должности заместителя председателя Государственной налоговой службы
Фото: kmu.gov.ua
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14 января на своем заседании Кабинет Министров Украины принял два кадровых решения. Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Правительство уволило Кириенко Татьяну Павловну с должности заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины.

Также Кабмин согласовал назначение Пастуха Тараса Тимофеевича заместителем председателя Тернопольской облгосадминистрации.

Ранее сообщалось, что Кабмин уволил двух заместителей главы Государственной службы финансового мониторинга.

Добавим, новый глава ГНС Руслан Кравченко уволил двух руководителей в центральном аппарате налоговой.

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Кабинет Министров Украины

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