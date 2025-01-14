Украина сформировала 36 рабочих групп для подготовки к переговорам с ЕС – Денис Шмыгаль

Украина создала 36 рабочих групп для подготовки своих позиций по всем переговорным кластерам с Европейским Союзом. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Делаем все возможное, чтобы 2025 год стал переломным на нашем евроинтеграционном пути. От политического решения о начале переговоров мы переходим к переговорам по конкретным кластерам. Имеем необходимую архитектуру для переговорного процесса с Европейским Союзом», – отметил премьер.
Шмыгаль добавил, что продолжится скрининг украинского законодательства на соответствие европейским стандартам, а также подчеркнул важность быстрого прохождения переговорного процесса.
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