Розробники «Відьмака» показали трейлер нової RPG-гри про карпатських вампірів

Студія обіцяє продемонструвати ігровий процес улітку 2025 року, але точна дата виходу гри ще не оприлюднена.

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Польська студія Rebel Wolves представила кінематографічний трейлер гри The Blood of Dawnwalker. Це RPG-гра, головний герой, Коен, буде напівлюдиною, напіввампіром, і його мета — врятувати своїх близьких.

Студія обіцяє продемонструвати ігровий процес улітку 2025 року, але точна дата виходу гри ще не оприлюднена.

Серед заявлених платформ — PC, PlayStation 5 та Xbox Series S|X.

Як пише Межа, розробники описують свою гру як наративний сендбокс, обіцяючи високу варіативність проходження та нелінійну сюжетну лінію, а події розгортатимуться у вигаданих Карпатах 14 століття, в долині Сангора.

Rebel Wolves очолюють Конрад і Матеуш Томашкевичі — колишній керівник розробки The Witcher 3 та Cyberpunk 2077 і головний дизайнер квестів цих ігор. Видавцем нового проєкту буде компанія Namco Bandai.

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