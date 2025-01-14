Следующий «Рамштайн» состоится в Брюсселе в феврале, — Борис Писториус

Очередное заседание в формате «Рамштайн» соберется за неделю до Мюнхенской конференции безопасности.

Следующая встреча Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» состоится в Брюсселе перед Мюнхенской конференцией по безопасности, запланированной на 14-16 февраля. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, передает «Укринформ».

«Мы в четверг утром договорились в Рамштайне с Ллойдом Остином и группой пяти, что следующая встреча Контактной группы по вопросам поддержки Украины должна состояться, как всегда, за неделю до Мюнхенской конференции в Брюсселе, когда там соберутся министры обороны НАТО», – сказал он.

Писториус заметил, что для Контактной группы обычно дело встречаться один раз в Рамштайне, а затем - в Брюсселе.

«Что будет после этого – мы не знаем, это будет зависеть от новой администрации в Вашингтоне. Увидим», – добавил глава Минобороны Германии.

Ранее сообщалось, что в Минобороны призвали страны Рамштайна инвестировать в оборонную промышленность Украины.

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