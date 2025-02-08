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Глава Пентагона прибудет на встречу «Рамштайн» и встречи министров обороны стран НАТО

11:45, 8 февраля 2025
Пит Хегсет расскажет об обязательствах Дональда Трампа по скорейшему дипломатическому прекращению войны в Украине.
Глава Пентагона прибудет на встречу «Рамштайн» и встречи министров обороны стран НАТО
Фото: kyiv24
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Министр обороны США Пит Хегсет отправится в Брюссель для участия в заседаниях Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) 12 февраля и встречи министров обороны стран НАТО 13 февраля, сообщает Пентагон.

«Госсекретарь Хегсет поедет в Брюссель, Бельгия, для участия во встрече министров обороны НАТО и встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG)», - сказано в пресс-релизе.

На заседании Координационной группы под председательством Великобритании Хегсет «повторит обязательства президента Трампа по скорейшему дипломатическому прекращению войны в Украине. Он также подчеркнет необходимость усиления европейского лидерства в помощи Украине в сфере безопасности».

Во время встречи министров обороны НАТО глава Пентагона обсудит необходимость увеличения расходов Альянса на оборону и расширение производственных мощностей оборонной промышленности по обе стороны Атлантики.

Перед визитом в Бельгию Хегсет 10 февраля посетит Германию, а после Брюсселя отправится в Польшу. Он подчеркнул, что США поддерживают союзников, но ожидают большего участия европейских партнеров в распределении оборонного бремени.

В то же время в своей недавней речи в Пентагоне Хегсет только один раз упомянул Украину, говоря о восстановлении сдерживания в глобальном контексте.

«К сожалению, в течение последних нескольких лет мы видели события, которые произошли, которые создали восприятие - реальность или восприятие - но я бы утверждал, что больше восприятие американской слабости, независимо от того, что произошло в Афганистане, за что мы будем нести ответственность, за то, что произошло 7 октября, за войну, которая развязалась в Украине», - сказал Хегсет.

Ранее сообщалось, что 26-е заседание Контактной группы по поддержке Украины состоится 12 февраля в Брюсселе по инициативе Великобритании.

Напомним, ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что следующая встреча в формате «Рамштайн» состоится в Брюсселе перед Мюнхенской конференцией.

Мы писали, что в Минобороны призвали страны «Рамштайна» инвестировать в оборонную промышленность Украины.

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США МИД НАТО Великобритания Пентагон Рамштайн

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