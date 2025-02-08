Депутата Киевсовета Михаила Терентьева арестовали с залогом 20 млн гривен

ВАКС избрал меру пресечения для Терентьева, который является главой комиссии по вопросам земельных отношений, по делу о махинациях с землей.

Фото: kyiv.comments.ua

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Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для Михаила Терентьева, депутата Киевского городского совета и председателя комиссии по вопросам земельных отношений. Ему инкриминируют участие в схемах по распределению земли в столице.

«Следственный судья ВАКС применил меру пресечения к еще одному депутату Киевского городского совета - председателю земельной комиссии КГС, который по версии следствия присоединился к преступной организации по мотивам личного обогащения. По решению суда к нему применено содержание под стражей с возможностью внесения 20 млн грн залога», - говорится в сообщении НАБУ.

Заседание проходило в закрытом режиме.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», ВАКС избрал меры пресечения для депутатов и чиновников Киева Елены Марченко, Михаила Терентьева, Петра Оленича и еще четырех подозреваемых: миллионные залоги и аресты.

Напомним, что НАБУ и САП провели масштабную операцию под кодовым названием «Чистый город», разоблачив действовавшую в земельной и бюджетной сферах столицы преступную организацию. По информации НАБУ, организация действовала под руководством бывшего депутата Киевского горсовета, и ее основным направлением была незаконная приватизация земель под застройку.

По данным следствия, участники схемы находили перспективные земельные участки и регистрировали на подконтрольных лиц право собственности на постройки, которых там никогда не существовало. В дальнейшем в горсовет подавали заявления о предоставлении права собственности для обслуживания этих сооружений, что позволяло избегать торгов.

В здании Киевской городской государственной администрации правоохранители также проводили обыски по этому делу.

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