«Чисте місто»: у Києві викрили корупційну схему з приватизації земель на суму понад 94 млн грн

НАБУ та САП викрили земельну корупцію в Київській міськраді, затримано сім осіб.

НАБУ і САП провели масштабну операцію під кодовою назвою «Чисте місто», викривши злочинну організацію, що діяла в земельній та бюджетній сферах столиці. За інформацією НАБУ, організація діяла під керівництвом колишнього депутата Київської міськради, і її основним напрямком була незаконна приватизація земель під забудову.

Затримано сім учасників злочинної організації, серед яких:

- ексдепутат КМР, керівник злочинної організації;

- заступник голови Київської міської державної адміністрації;

- голова та член постійної комісії КМР з питань архітектури, містопланування та земельних відносин, чинні депутати Київської міськради;

- перший заступник та заступник директора комунальних підприємств;

- четверо інших осіб.

Схема полягала у пошуку перспективних земельних ділянок у столиці, фіктивної реєстрації прав власності на неіснуючі споруди, що дозволяло уникати аукціонів і зловживати місцевими рішеннями.

«Депутати КМР та посадовці КМДА, частина з яких входила до злочинної організації, а деякі перебували під її впливом, забезпечували ухвалення рішень про надання відповідних прав на землю, за що одержували неправомірну вигоду у вигляді коштів та об’єктів нерухомості», – йдеться в повідомленні.

Крім того, в НАБУ зазначають: «Керівник злочинної організації мав значний вплив на процеси всередині КМР та КМДА, як-от дії посадовців, призначення на високі посади лояльних осіб, звільнення підконтрольних службовців, виділення бюджетних коштів в інтересах злочинної організації тощо. Він також підтримував зв’язки з широким колом впливових осіб, серед яких заступники голови КМДА, депутати, голова земельної комісії КМР та інші. Центр ухвалення рішень, зокрема у земельній сфері, перемістився з Хрещатика, 36 в іншу будівлю, де питання «вирішувались» за участю міських топпосадовців та інших впливових осіб».

У результаті діяльності організації, за даними прокуратури, з території Києва було незаконно виведено землю вартістю 11,6 млн грн. Також вдалося запобігти заволодінню ще шістьма земельними ділянками на суму понад 83 млн грн.

Підозрювані використовували різноманітні методи для приховування своїх дій, зокрема мобільні термінали та псевдоніми, однак оперативні заходи правоохоронців дозволили викрити схеми. Серед іншого, зафіксовано спробу підкупу члена земельної комісії Київради на 100 000 доларів США для вирішення питання у інтересах злочинної організації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.