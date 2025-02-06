«Чистый город»: в Киеве разоблачили коррупционную схему по приватизации земель на сумму более 94 млн грн

НАБУ и САП разоблачили земельную коррупцию в Киевском горсовете, задержаны семь человек.

НАБУ и САП провели масштабную операцию под кодовым названием «Чистый город», разоблачив преступную организацию, действовавшую в земельной и бюджетной сферах столицы. По информации НАБУ, организация действовала под руководством бывшего депутата Киевского горсовета, и ее основным направлением была незаконная приватизация земель под застройку.

Задержаны семь участников преступной организации, среди которых:

- экс-депутат КГС, руководитель преступной организации;

- заместитель председателя Киевской городской государственной администрации;

- председатель и член постоянной комиссии КГС по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений, действующие депутаты Киевского горсовета;

- первый заместитель и заместитель директора коммунальных предприятий;

- четверо других лиц.

Схема заключалась в поиске перспективных земельных участков в столице, фиктивной регистрации прав собственности на несуществующие сооружения, что позволяло избегать аукционов и злоупотреблять местными решениями.

«Депутаты КГС и должностные лица КГГА, часть из которых входила в преступную организацию, а некоторые находились под ее влиянием, обеспечивали принятие решений о предоставлении соответствующих прав на землю, за что получали неправомерную выгоду в виде средств и объектов недвижимости», - говорится в сообщении.

Кроме того, в НАБУ отмечают: «Руководитель преступной организации имел значительное влияние на процессы внутри КГС и КГГА, например, действия должностных лиц, назначение на высокие должности лояльных лиц, увольнение подконтрольных служащих, выделение бюджетных средств в интересах преступной организации и тому подобное. Он также поддерживал связи с широким кругом влиятельных лиц, среди которых заместители председателя КГГА, депутаты, председатель земельной комиссии КГС и другие. Центр принятия решений, в частности в земельной сфере, переместился с Крещатика, 36 в другое здание, где вопросы «решались» с участием городских топ-чиновников и других влиятельных лиц».

В результате деятельности организации, по данным прокуратуры, с территории Киева была незаконно выведена земля стоимостью 11,6 млн грн. Также удалось предотвратить завладение еще шестью земельными участками на сумму более 83 млн грн.

Подозреваемые использовали различные методы для сокрытия своих действий, в частности мобильные терминалы и псевдонимы, однако оперативные мероприятия правоохранителей позволили разоблачить схемы. Среди прочего, зафиксирована попытка подкупа члена земельной комиссии Киевсовета на 100 000 долларов США для решения вопроса в интересах преступной организации.

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