Зеленский назначил посла в Венгрии Федора Шандора представителем Украины в Дунайской комиссии

Владимир Зеленский уволил Любовь Непоп с должности представителя Украины в Дунайской комиссии.

Фото: Суспільне Ужгород/Леонтій Николишин

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Президент Владимир Зеленский сменил представителя Украины в Дунайской комиссии.

Зеленский уволил Любовь Непоп с должности представителя Украины в Дунайской комиссии. Об этом говорится в указе №75/2025.

В то же время глава государства подписал указ №76/2025, которым назначил посла Украины в Венгрии Федора Шандора представителем Украины в Дунайской комиссии.

К сведению, Дунайская комиссия – это международная организация, занимающаяся регулированием судоходства на Дунае, способствуя развитию торговых связей между странами региона.

Напомним, что Зеленский назначил послов в Молдове и Уругвае.

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