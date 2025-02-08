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Зеленский назначил посла в Венгрии Федора Шандора представителем Украины в Дунайской комиссии

10:33, 8 февраля 2025
Владимир Зеленский уволил Любовь Непоп с должности представителя Украины в Дунайской комиссии.
Зеленский назначил посла в Венгрии Федора Шандора представителем Украины в Дунайской комиссии
Фото: Суспільне Ужгород/Леонтій Николишин
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Президент Владимир Зеленский сменил представителя Украины в Дунайской комиссии.

Зеленский уволил Любовь Непоп с должности представителя Украины в Дунайской комиссии. Об этом говорится в указе №75/2025.

В то же время глава государства подписал указ №76/2025, которым назначил посла Украины в Венгрии Федора Шандора представителем Украины в Дунайской комиссии.

К сведению, Дунайская комиссия – это международная организация, занимающаяся регулированием судоходства на Дунае, способствуя развитию торговых связей между странами региона.

Напомним, что Зеленский назначил послов в Молдове и Уругвае.

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указ Владимир Зеленский

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