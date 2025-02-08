Зеленский назначил посла в Венгрии Федора Шандора представителем Украины в Дунайской комиссии

Президент Владимир Зеленский сменил представителя Украины в Дунайской комиссии.
Зеленский уволил Любовь Непоп с должности представителя Украины в Дунайской комиссии. Об этом говорится в указе №75/2025.
В то же время глава государства подписал указ №76/2025, которым назначил посла Украины в Венгрии Федора Шандора представителем Украины в Дунайской комиссии.
К сведению, Дунайская комиссия – это международная организация, занимающаяся регулированием судоходства на Дунае, способствуя развитию торговых связей между странами региона.
Напомним, что Зеленский назначил послов в Молдове и Уругвае.
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