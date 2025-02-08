Зеленский назначил послов в Молдове и Уругвае

Послом Украины в Республике Молдова назначен Паун Роговей.

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Президент Владимир Зеленский назначил послов Украины в Молдове и Восточной Республике Уругвай. Об этом говорится в указах №77/2025 и №78/2025.

Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Республике Молдова назначен Паун Роговей.

В то же время, согласно указу Юрий Клименко, который является послом Аргентины, по совместительству возглавил украинское дипучреждение Уругвая.

Напомним, что Зеленский ввел Виктора Ляшко в состав СНБО.

Также Президент Украины назначил новых послов в шести странах.

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