Зеленский назначил послов в Молдове и Уругвае

Президент Владимир Зеленский назначил послов Украины в Молдове и Восточной Республике Уругвай. Об этом говорится в указах №77/2025 и №78/2025.
Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Республике Молдова назначен Паун Роговей.
В то же время, согласно указу Юрий Клименко, который является послом Аргентины, по совместительству возглавил украинское дипучреждение Уругвая.
Напомним, что Зеленский ввел Виктора Ляшко в состав СНБО.
Также Президент Украины назначил новых послов в шести странах.
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