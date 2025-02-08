Владимир Зеленский ввел Виктора Ляшко в состав СНБО

Президент Зеленский ввел в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны министра здравоохранения Виктора Ляшко.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел министра здравоохранения Виктора Ляшко в состав Совета национальной безопасности и обороны.

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Ляшко Виктора Кирилловича - Министра здравоохранения Украины", - говорится в указе №79/2025.

Этот указ вступает в силу дня опубликования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.