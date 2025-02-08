Практика судов
  1. В Украине

Владимир Зеленский ввел Виктора Ляшко в состав СНБО

09:17, 8 февраля 2025
Президент Зеленский ввел в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны министра здравоохранения Виктора Ляшко.
Владимир Зеленский ввел Виктора Ляшко в состав СНБО
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел министра здравоохранения Виктора Ляшко в состав Совета национальной безопасности и обороны.

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Ляшко Виктора Кирилловича - Министра здравоохранения Украины", - говорится в указе №79/2025.

Этот указ вступает в силу дня опубликования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

указ Владимир Зеленский СНБО

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Трансформация коммуникаций, добродетель должностных лиц, мониторинг политических процессов – в связи с ликвидацией USAID могут остановиться гранты на 835 млн долларов

Ликвидация USAID может остановить выплаты правительственным органам и общественным организациям, занимавшимся трансформацией коммуникаций, медиа и добродетелью чиновников на 835 млн долларов.

«Сумерки ВАКС» – судьям Высшего антикоррупционного суда в последнее время не везет во время различных конкурсов

Неудачей для судей ВАКС завершились конкурсы на должности членов ВСП, ВККС и судей АП ВАКС, а Совет правосудия еще и открывает дисциплинарные дела.

Процедуры отбора на должности судей завершатся летом 2025 года, но потом еще нужно время для собеседований – ВККС

Процедуры отбора на должности судей и соответствующий конкурс состоятся до конца 2025 года.

Дональд Трамп поручил пересмотреть все финансирование, которое ведомства США предоставляют общественным организациям

В соответствии с меморандумом, который подписал Президент США, руководителям департаментов и агентств США поручается пересмотреть все финансирование, которое ведомства предоставляют общественным организациям.

ГСА просит помощи у европейских партнеров – хотят улучшить качество работы аппаратов судов и сделать суды более эффективными

Предыдущие круглые столы, конференции и коммуникационные стратегии, по мнению ГСА, были удачными.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Марія Демидова
    Марія Демидова
    суддя Господарського суду Чернігівської області
  • Вікторія Хачатрян
    Вікторія Хачатрян
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Ганна Бондаренко-Легких
    Ганна Бондаренко-Легких
    суддя Господарського суду міста Києва
  • Олександр Баранець
    Олександр Баранець
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Наталія Сподарик
    Наталія Сподарик
    суддя Львівського окружного адміністративного суду