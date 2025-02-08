Володимир Зеленський увів Віктора Ляшка до складу РНБО

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка до складу Ради національної безпеки і оборони.

"Увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Ляшка Віктора Кириловича - Міністра охорони здоров'я України", - йдеться в указі №79/2025.

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

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