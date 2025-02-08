Зеленський призначив послів у Молдові та Уругваї

Послом України в Республіці Молдова призначено Пауна Роговея.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський призначив послів України у Молдові та Східній Республіці Уругвай. Про це йдеться в указах №77/2025 і №78/2025.

Надзвичайним і Повноважним послом України в Республіці Молдова призначено Пауна Роговея.

Водночас відповідно до указу Юрій Клименко, який є послом Аргентини, за сумісництвом очолив українську дипустанову Уругваю.

Нагадаємо, що Зеленський увів Віктора Ляшка до складу РНБО.

Також Президент України призначив нових послів у шести країнах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.