Депутатку Київради Олену Марченко взяли під варту із заставою в 50 млн гривень

Марченко, яка входить до комісії з питань земельних відносин, підозрюють у справі щодо незаконного розподілу землі в Києві.

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Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про тримання під вартою депутатки Київради та члена постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин Олени Марченко.

Як повідомила прессекретарка ВАКС Олеся Чемерис, суд визначив альтернативу у вигляді застави в розмірі 50 млн грн.

«Слідчий суддя обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 50 млн грн для депутата Київради і члена комісії з питань земельних відносин», - сказала прессекретарка ВАКС.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», ВАКС обрав запобіжні заходи для депутатів та посадовців Києва Олени Марченко, Михайла Терентьєва, Петра Оленича та ще чотирьох підозрюваних: мільйонні застави та арешти.

Нагадаємо, що НАБУ і САП провели масштабну операцію під кодовою назвою «Чисте місто», викривши злочинну організацію, що діяла в земельній та бюджетній сферах столиці. За інформацією НАБУ, організація діяла під керівництвом колишнього депутата Київської міськради, і її основним напрямком була незаконна приватизація земель під забудову.

За даними слідства, учасники схеми знаходили перспективні земельні ділянки та реєстрували на підконтрольних осіб право власності на споруди, яких там ніколи не існувало. Надалі до міськради подавали заяви про надання права власності для обслуговування цих споруд, що давало змогу уникати торгів.

У будівлі Київської міської державної адміністрації правоохоронці також проводили обшуки по цій справі.

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