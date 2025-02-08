Трамп заявив, що скасував Байдену допуск до секретної інформації

Дональд Трамп анулював допуск до секретних даних своєму попереднику Джо Байдену.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп скасував допуск свого попередника Джо Байдена до секретної інформації. Він аргументував це тим, що колишній американський лідер має проблеми з пам’яттю і йому не можна довіряти конфіденційну інформацію. Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.

"Джо Байдену немає необхідності продовжувати отримувати доступ до секретної інформації. Тому ми негайно відкликаємо допуски Джо Байдена до секретної інформації та припиняємо його щоденні розвідувальні брифінги.", - написав Трамп.

За словами чинного президента, Байден "створив прецедент" у 2021 році, коли доручив Розвідувальній спільноті припинити доступ самому Трампу до інформації про національну безпеку.

Трамп, посилаючись на звіт спеціального прокурора Роберта Гура заявив, що Байдену навіть у "найкращі роки" не можна довіряти секретну інформацію.

"Я завжди захищатиму нашу національну безпеку - Джо, тебе звільнено. Зробимо Америку знову великою!", - підсумував Трамп.

Зазначимо, що у 2021 році Байден позбавив Трампа розвідувальних брифінгів — це щоденна доповідь, яку спецслужби передають найвищому керівництву країни.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.