Трамп заявил, что отменил Байдену допуск к секретной информации

Дональд Трамп аннулировал допуск к секретным данным своему предшественнику Джо Байдену.

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Президент США Дональд Трамп отменил допуск своего предшественника Джо Байдена к секретной информации. Он аргументировал это тем, что у бывшего американского лидера проблемы с памятью и ему нельзя доверять конфиденциальную информацию. Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

"Джо Байдену нет необходимости продолжать получать доступ к секретной информации. Поэтому мы немедленно отзываем допуски Джо Байдена к секретной информации и прекращаем его ежедневные разведывательные брифинги", - написал Трамп.

По словам действующего президента, Байден "создал прецедент" в 2021 году, когда поручил разведывательному сообществу прекратить доступ самому Трампу к информации о национальной безопасности.

Трамп, ссылаясь на отчет специального прокурора Роберта Гура, заявил, что Байдену даже в "лучшие годы" нельзя доверять секретную информацию.

"Я всегда буду защищать нашу национальную безопасность - Джо, тебя уволено. Сделаем Америку снова большой!", - подытожил Трамп.

Отметим, что в 2021 году Байден лишил Трампа разведывательных брифингов — это ежедневный доклад, который спецслужбы передают высшему руководству страны.

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