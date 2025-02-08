Депутата Киевсовета Елену Марченко взяли под стражу с залогом в 50 млн гривен

Марченко, которая входит в комиссию по вопросам земельных отношений, подозревают по делу о незаконном распределении земли в Киеве.

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Высший антикоррупционный суд принял решение о содержании под стражей депутата Киевсовета и члена постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений Елены Марченко.

Как сообщила пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис, суд определил альтернативу в виде залога в размере 50 млн грн.

«Следственный судья избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 50 млн грн для депутата Киевсовета и члена комиссии по вопросам земельных отношений», - сказала пресс-секретарь ВАКС.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», ВАКС избрал меры пресечения для депутатов и чиновников Киева Елены Марченко, Михаила Терентьева, Петра Оленича и еще четырех подозреваемых: миллионные залоги и аресты.

Напомним, что НАБУ и САП провели масштабную операцию под кодовым названием «Чистый город», разоблачив действовавшую в земельной и бюджетной сферах столицы преступную организацию. По информации НАБУ, организация действовала под руководством бывшего депутата Киевского горсовета, и ее основным направлением была незаконная приватизация земель под застройку.

По данным следствия, участники схемы находили перспективные земельные участки и регистрировали на подконтрольных лиц право собственности на постройки, которых там никогда не существовало. В дальнейшем в горсовет подавали заявления о предоставлении права собственности для обслуживания этих сооружений, что позволяло избегать торгов.

В здании Киевской городской государственной администрации правоохранители также проводили обыски по этому делу.

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