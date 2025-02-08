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Олена Марченко, Михайло Терентьєв, Петро Оленич отримали запобіжні заходи у справі щодо незаконного розподілу землі в Києві

08:53, 8 лютого 2025
ВАКС обрав запобіжні заходи для депутатів та посадовців Києва Олени Марченко, Михайла Терентьєва, Петра Оленича та ще чотирьох підозрюваних: мільйонні застави та арешти.
Олена Марченко, Михайло Терентьєв, Петро Оленич отримали запобіжні заходи у справі щодо незаконного розподілу землі в Києві
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Вищий антикорупційний суд визначив запобіжні заходи для семи осіб, затриманих у справі щодо незаконного розподілу землі в Києві. Строк дії запобіжних заходів – до 6 квітня, та не довше ніж триватиме досудове розслідування. Про це повідомила пресслужба ВАКС.

- Депутатка Київради, член постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин Олена Марченко – тримання під вартою з альтернативою застави 50 млн грн.

- Депутат Київради, голова земельної комісії КМР Михайло Терентьєв – арешт із можливістю внесення застави 19,98 млн грн.

- Заступник голови КМДА Петро Оленич – тримання під вартою із заставою 15 млн грн.

- Інші підозрювані – запобіжні заходи із заставами 8 млн грн, 7 млн грн та 4,5 млн грн.

- Ще один підозрюваний отримав особисте зобов’язання.

Суд також поклав на підозрюваних низку обов’язків, зокрема:

  • прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду;
  • не залишати межі Києва та Київської області, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;
  • повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
  • здати на зберігання до відповідних органів державної влади усі наявні паспорти для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд за межі України, окрім паспорта громадянина України;
  • утримуватися від спілкування (як особисто, так і через третіх осіб) з визначеними в ухвалі особами.

Рішення можна оскаржити в Апеляційній палаті протягом п’яти днів.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», ВАКС відправив під варту заступника голови КМДА Петра Оленича у справі про корупцію.

Нагадаємо, що НАБУ і САП провели масштабну операцію під кодовою назвою «Чисте місто», викривши злочинну організацію, що діяла в земельній та бюджетній сферах столиці. За інформацією НАБУ, організація діяла під керівництвом колишнього депутата Київської міськради, і її основним напрямком була незаконна приватизація земель під забудову. 

За даними слідства, учасники схеми знаходили перспективні земельні ділянки та реєстрували на підконтрольних осіб право власності на споруди, яких там ніколи не існувало. Надалі до міськради подавали заяви про надання права власності для обслуговування цих споруд, що давало змогу уникати торгів.

У будівлі Київської міської державної адміністрації правоохоронці також проводили обшуки по цій справі

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Київ ВАКС Київрада земля

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